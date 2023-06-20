Иванова (Палухина) надежда георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Палухина) надежда георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

он
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1950

Отец: Палухин Георгий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Александр Борисович

Восточно- казахстанская область, село Таврическое, Район Таврический
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