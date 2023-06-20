Иванова (Палухина) надежда георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1950
Отец: Палухин Георгий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Александр Борисович
Восточно- казахстанская область, село Таврическое, Район Таврический