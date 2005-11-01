Журжалин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журжалин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Рыбкина (Журжалина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Славышенская Нина Семёновна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Славышенская Нина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 22.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Славышенская Нина Семёновна

Смерть
?.11.2005

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