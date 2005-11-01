Журжалин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти?.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Рыбкина (Журжалина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Славышенская Нина Семёновна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Славышенская Нина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 22.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Славышенская Нина Семёновна
Смерть
?.11.2005