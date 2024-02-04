Герасименко -- Агрипина Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасименко -- Агрипина Нестеровна

Герасименко -- Агрипина Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Григорий Осипович

Рождение ребёнка
11.07.1895

Сын: Герасименко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Герасименко Григорий Осипович

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.