Головастикова Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастикова Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Головастиков Степан Петрович

Отец ребёнка: Головастиков Петр Федорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Головастиков Павел Петрович

Отец ребёнка: Головастиков Петр Федорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Головастиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Головастиков Петр Федорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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