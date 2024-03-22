Головастикова Татьяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1776
Сын: Головастиков Степан Петрович
Отец ребёнка: Головастиков Петр Федорович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Головастиков Павел Петрович
Отец ребёнка: Головастиков Петр Федорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Головастиков Иван Петрович
Отец ребёнка: Головастиков Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно