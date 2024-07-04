Файзуллин Миргазиян Тагирзянович 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Файзуллин Миргазиян Тагирзянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

17.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Файзуллин Тагирзян

Мать: Файзуллина Асрар

Рождение ребёнка
05.10.1955

Сын: Файзуллин Рамзель Миргазиянович

Мать ребёнка: Файзуллина Аклима Загировна

Рождение ребёнка
29.11.1957

Сын: Файзуллин Фаиль Миргазиянович

Мать ребёнка: Файзуллина Аклима Загировна

Смерть
17.12.1987

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