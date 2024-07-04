Файзуллин Миргазиян Тагирзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти17.12.1987
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Файзуллин Тагирзян
Мать: Файзуллина Асрар
Рождение ребёнка
05.10.1955
Сын: Файзуллин Рамзель Миргазиянович
Мать ребёнка: Файзуллина Аклима Загировна
Рождение ребёнка
29.11.1957
Сын: Файзуллин Фаиль Миргазиянович
Мать ребёнка: Файзуллина Аклима Загировна
Смерть
17.12.1987