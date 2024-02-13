Бешененко Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Павел Егорович

Место рождения

с.Залевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Егор I Иванович

Мать: Бешененко Анастасия I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Семен Павлович

Мать ребёнка: Бешененко (Овсянникова) Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Егор Павлович

Мать ребёнка: Бешененко (Овсянникова) Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Александр Павлович

Мать ребёнка: Бешененко (Овсянникова) Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко (Овсянникова) Евгения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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