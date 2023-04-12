Толь Карл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.08.1801
Жена: Толь Мария Ивановна
Супруг(-а): Мария Ивановна Толь (Верещака)
Рождение ребёнка
04.07.1803
Дочь: Верховская Ольга Карловна
Мать ребёнка: Толь Мария Ивановна
Yaroslavl, Yaroslavskaya oblast, Russia
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Губина Александра Карловна
Мать ребёнка: Толь Мария Ивановна
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
GenMajor
Смерть
1852