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Толь Карл Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.08.1801

Жена: Толь Мария Ивановна

Супруг(-а): Мария Ивановна Толь (Верещака)
Рождение ребёнка
04.07.1803

Дочь: Верховская Ольга Карловна

Мать ребёнка: Толь Мария Ивановна

Yaroslavl, Yaroslavskaya oblast, Russia
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Губина Александра Карловна

Мать ребёнка: Толь Мария Ивановна

Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
GenMajor
Смерть
1852
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