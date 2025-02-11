Penner (Klassen) Helena J 22.05.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Penner (Klassen) Helena J

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 22.05.1853, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 07.06.1891, Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Отец
Klassen Johan J E12.10.1819 г.р.
Мать
Klassen (Klassen) Katharina25.10.1829 г.р.
Супруги
Penner David13.12.1852 г.р.
Дети
Penner Gerhard06.02.1876 г.р.
Penner David12.02.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1853

Отец: Klassen Johan J E

Мать: Klassen (Klassen) Katharina

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Крещение
28.05.1873

Бракосочетание
26.08.1873

Муж: Penner David

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
06.02.1876

Сын: Penner Gerhard

Отец ребёнка: Penner David

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Penner David

Отец ребёнка: Penner David

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
07.06.1891
Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

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