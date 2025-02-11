Penner (Klassen) Helena J
женский, родилась 22.05.1853, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 07.06.1891, Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
ОтецKlassen Johan J E12.10.1819 г.р.
МатьKlassen (Klassen) Katharina25.10.1829 г.р.
Супруги
Penner David13.12.1852 г.р.
Дети
Penner Gerhard06.02.1876 г.р.
Penner David12.02.1887 г.р.
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Рождение
22.05.1853
Отец: Klassen Johan J E
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
28.05.1873
Бракосочетание
26.08.1873
Муж: Penner David
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1876
Сын: Penner Gerhard
Отец ребёнка: Penner David
Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1887
Сын: Penner David
Отец ребёнка: Penner David
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
07.06.1891
Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд