Плаксина (Стащук) Виктория Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина (Стащук) Виктория Алексеевна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

24.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1999

Отец: Стащук Алексей

Мать: Стащук Екатерина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Образование
С ?.09.2017 по ?.06.2021
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Волгоградский государственный университет. Факультет: Филологии и межкультурной коммуникации, направление – лингвистика. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С 2022
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Репетитор по английскому языку.
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