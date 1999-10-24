Плаксина (Стащук) Виктория Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1999
Отец: Стащук Алексей
Образование
С ?.09.2017 по ?.06.2021
Волгоградский государственный университет. Факультет: Филологии и межкультурной коммуникации, направление – лингвистика. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С 2022
Репетитор по английскому языку.