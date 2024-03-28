Калинин Дмитрий Федорович
Место рождениядер. Носовщина Онежский уезд Арх. обл.
Дата рождения1860
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Калинин Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калинина) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Захарова (Калинина) Парасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Калинина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Карпина (Калинина) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1898
Сын: Калинин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна
Смерть
1934