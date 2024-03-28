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Калинин Дмитрий Федорович

Место рождения

дер. Носовщина Онежский уезд Арх. обл.

Дата рождения

1860

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Калинин Федор Петрович

Мать: Калинина Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калинина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Захарова (Калинина) Парасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Калинина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Карпина (Калинина) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Калинин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Калинин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Калинина (Голубева) Домна Ивановна

Смерть
1934

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