Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Степанович

Василий Степанович

Место рождения

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

После 1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1676 г.р.

Жена

Около 1695 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: Аграфена Андреевна

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1711 и 1719

Жена: Анна Ивановна

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Грехневка. Василий Степанович, 31 год, и его жена Анна, 24 года. У него мать вдова, Аграфена, 43 года, сестра Анна, 17 лет. 1719г
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1738
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.