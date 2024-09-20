Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиПосле 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1688
Отец: не указан
Мать: Аграфена Андреевна
Бракосочетание
Между 1711 и 1719
Жена: Анна Ивановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Грехневка. Василий Степанович, 31 год, и его жена Анна, 24 года. У него мать вдова, Аграфена, 43 года, сестра Анна, 17 лет. 1719г
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
После 1738