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Свешников Фёдор Петрович

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленское Наместничество Российская Империя

Дата рождения

1793

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Свешников Пётр Афанасьевич

Мать: Свешникова (Свешникова) Анна Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1810

Жена: Свешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Свешникова) Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Свешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Свешников Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Свешников Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна

Бракосочетание
1833

Жена: Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна

Рождение ребёнка
?.03.1834

Сын: Свешников Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Свешников Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Свешникова) Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна

Смерть
1855

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