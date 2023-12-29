Свешников Фёдор Петрович
Место рожденияДорогобуж, Смоленское Наместничество Российская Империя
Дата рождения1793
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1810
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Свешникова) Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Свешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Свешников Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Свешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Свешников Семён Фёдорович
Мать ребёнка: Свешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна
Бракосочетание
1833
Рождение ребёнка
?.03.1834
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Свешников Никита Фёдорович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Свешникова) Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна