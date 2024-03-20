Брут Борис Аркадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1903
Сын: Брут Игорь Борисович
Мать ребёнка: Брут Софья Романовна
Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1904
Дочь: Комиссарова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Брут Софья Романовна
серпухов, город Серпухов, МО, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брут Софья Романовна
Смерть
Неизвестно