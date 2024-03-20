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Брут Борис Аркадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1903

Сын: Брут Игорь Борисович

Мать ребёнка: Брут Софья Романовна

Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1904

Дочь: Комиссарова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Брут Софья Романовна

серпухов, город Серпухов, МО, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брут Софья Романовна

Смерть
Неизвестно
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