Чукреев Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чукреев Максим Григорьевич
Мать: Рачинская Анетта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремчук Анна Викторовна
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: Чукреева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Еремчук Анна Викторовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Чукреев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Еремчук Анна Викторовна
Рождение ребёнка
31.07.1925
Мать ребёнка: Еремчук Анна Викторовна
Рождение ребёнка
03.04.1932
Мать ребёнка: Еремчук Анна Викторовна
Смерть
Неизвестно