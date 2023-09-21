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Чукреев Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чукреев Максим Григорьевич

Мать: Рачинская Анетта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремчук Анна Викторовна

Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: Чукреева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Еремчук Анна Викторовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чукреев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Еремчук Анна Викторовна

Рождение ребёнка
31.07.1925

Сын: Чукреев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Еремчук Анна Викторовна

Рождение ребёнка
03.04.1932

Сын: Чукреев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Еремчук Анна Викторовна

Смерть
Неизвестно

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