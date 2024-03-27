Хусаинов Миннегали Тухватуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович

Мать: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Миннихаят

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1938

Дочь: Мухаметьянова Муслима Миннегалиевна

Мать ребёнка: Хусаинова Миннихаят

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акберова Фирдауся Миннегалиевна

Мать ребёнка: Хусаинова Миннихаят

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Миннихаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Миннихаят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Миннихаят

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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