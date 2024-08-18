Сластенин Семен Герасимович
Место рождения
Дата рождения17.04.1774
Дата смерти11.06.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1774
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1793
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шумкова (Сластенина) Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Сластенина (Киселева) Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сластенин Харитон Семенович
Мать ребёнка: Сластенина (Киселева) Ксения Семеновна
Смерть
11.06.1822