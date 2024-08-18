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Сластенин Семен Герасимович

Место рождения

Вятское, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.04.1774

Дата смерти

11.06.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1774

Отец: Сластенин Герасим Степанович

Мать: Сластенина (Оленева) Ксения Игнатьевна

Вятское, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1793

Жена: Сластенина (Киселева) Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шумкова (Сластенина) Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Сластенина (Киселева) Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сластенин Харитон Семенович

Мать ребёнка: Сластенина (Киселева) Ксения Семеновна

Смерть
11.06.1822

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