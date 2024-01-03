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Петр Васильевич

Место рождения

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Василий Филимонович

Мать: Федора Ильина

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анисья Петровна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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