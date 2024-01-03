Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Василий Филимонович
Мать: Федора Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анисья Петровна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Смерть
Неизвестно