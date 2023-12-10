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Ростовцев Антон Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Растовцов Осип Прокопьевич

Мать: Растовцова Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ростовцева Маремьяна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ростовцева Зиновья Антоновна

Мать ребёнка: Ростовцева Аграфена Ефимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ростовцев Филипп Антонович

Мать ребёнка: Ростовцева Аграфена Ефимовна

Рождение ребёнка
1947 ст.

Сын: Ростовцев Кузьма Антонович

Мать ребёнка: Ростовцева Аграфена Ефимовна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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