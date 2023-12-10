Ростовцев Антон Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ростовцева Маремьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ростовцева Зиновья Антоновна
Мать ребёнка: Ростовцева Аграфена Ефимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ростовцев Филипп Антонович
Мать ребёнка: Ростовцева Аграфена Ефимовна
Рождение ребёнка
1947 ст.
Сын: Ростовцев Кузьма Антонович
Мать ребёнка: Ростовцева Аграфена Ефимовна
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно