Влас Софронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Софрон Елистратов
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Василий Власов
Мать ребёнка: Ирина Елизарова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Хрестинья Власова
Мать ребёнка: Ирина Елизарова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Софья Власова
Мать ребёнка: Ирина Елизарова
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Григорий Власов
Мать ребёнка: Ирина Елизарова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Андрей Власов
Мать ребёнка: Ирина Елизарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Елизарова
Смерть
1787