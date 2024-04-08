Влас Софронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас Софронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1752 г.р.
Около 1756 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Софрон Елистратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Василий Власов

Мать ребёнка: Ирина Елизарова

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Хрестинья Власова

Мать ребёнка: Ирина Елизарова

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Софья Власова

Мать ребёнка: Ирина Елизарова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Григорий Власов

Мать ребёнка: Ирина Елизарова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Андрей Власов

Мать ребёнка: Ирина Елизарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Елизарова

Смерть
1787
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