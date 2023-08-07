Тюрников Аким Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюрников Похом
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрников Василий Акимович
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрникова Антонина Акимовна
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрников Алексей Акимович
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрникова Анна Акимовна
Мать ребёнка: Афросинья
Смерть
Неизвестно