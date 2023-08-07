Тюрников Аким Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрников Аким Пахомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрников Похом

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрников Максим Акимович

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрников Сергей Акимович

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрников Василий Акимович

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрникова Антонина Акимовна

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрников Алексей Акимович

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрникова Анна Акимовна

Мать ребёнка: Афросинья

Смерть
Неизвестно
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