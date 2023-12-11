Риотто Гаэтано — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риотто Гаэтано

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1949

Отец: Riotto Alberto

Мать: Maida Rosaria

Рождение ребёнка
15.07.2015

Дочь: Риотто Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.2018

Сын: Риотто Антонио

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Riotto Vincenzo

Мать ребёнка: Ajola Eugenia

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