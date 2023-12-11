Риотто Гаэтано
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1949
Отец: Riotto Alberto
Мать: Maida Rosaria
Рождение ребёнка
15.07.2015
Дочь: Риотто Наталья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.2018
Сын: Риотто Антонио
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Riotto Vincenzo
Мать ребёнка: Ajola Eugenia