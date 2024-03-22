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Шилкин Николай Владимирович

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Место рождения

Уфимский, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

23.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1962

Отец: Шилкин Владимир Иванович

Мать: Шилкина Вера Алексеевна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шилкина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилкина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилкина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Шилкина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилкина Марина Николаевна

Мать ребёнка: Шилкина Галина

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