Шилкин Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.06.1962
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1962
Отец: Шилкин Владимир Иванович
Мать: Шилкина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шилкина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилкина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилкина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Шилкина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилкина Марина Николаевна
Мать ребёнка: Шилкина Галина