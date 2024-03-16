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Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Куприянович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Евстигней Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Куприянович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Домна Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Куприянович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ефим Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Куприянович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Куприянович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Куприянович

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Куприянович

Смерть
После 1857
Воронцово, Солигаличский уезд, Костромская область

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