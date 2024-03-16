Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Куприянович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Евдоким Куприянович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Домна Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Куприянович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ефим Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Куприянович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Куприянович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Куприянович
Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Куприянович
Смерть
После 1857
Воронцово, Солигаличский уезд, Костромская область