(of Savoy) Beatrice — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(of Savoy) Beatrice

Место рождения

Chambéry, France

Дата рождения

До 04.03.1223

Дата смерти

До 1259

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1232 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 04.03.1223

Отец: не указан

Мать: не указана

Chambéry, France
Бракосочетание
21.04.1247

Муж: Hohenstaufen Manfred

Рождение ребёнка
1249

Дочь: Constance II

Отец ребёнка: Hohenstaufen Manfred

Catania, Sicilia Italy
Работа или профессия
Неизвестно
Princess. Marchioness of Saluzzo by marriage & after queen consort of Sicily
Смерть
До 1259
Saluzzo, Italy
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