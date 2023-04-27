(of Savoy) Beatrice
Место рожденияChambéry, France
Дата рожденияДо 04.03.1223
Дата смертиДо 1259
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.04.1247
Муж: Hohenstaufen Manfred
Рождение ребёнка
1249
Дочь: Constance II
Отец ребёнка: Hohenstaufen Manfred
Catania, Sicilia Italy
Работа или профессия
Неизвестно
Princess. Marchioness of Saluzzo by marriage & after queen consort of Sicily
Смерть
До 1259
Saluzzo, Italy