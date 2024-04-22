Ивлев Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1923
Дата смерти05.09.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923
Отец: Иевлев Григорий
Рождение ребёнка
06.06.1956
Сын: Ивлев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ивлева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивлева Анастасия Михайловна
Смерть
05.09.1993
Дубовое, Белгородский муниципальный район, Белгородская область