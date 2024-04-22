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Ивлев Николай Григорьевич

Место рождения

Прелестное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

03.06.1923

Дата смерти

05.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923

Отец: Иевлев Григорий

Мать: не указана

Прелестное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.06.1956

Сын: Ивлев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ивлева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Ивлева Анастасия Михайловна

Смерть
05.09.1993
Дубовое, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
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