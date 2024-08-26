Перцель (Мариупольская) Рахиль Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.04.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1874
Сын: Перцель Мойша-Янкель Иовелевич
Отец ребёнка: Перцель Яков Моивеевич
Смерть
15.04.1914
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область