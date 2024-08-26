Перцель (Мариупольская) Рахиль Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцель (Мариупольская) Рахиль Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.04.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцель Яков Моивеевич

Рождение ребёнка
08.10.1874

Сын: Перцель Мойша-Янкель Иовелевич

Отец ребёнка: Перцель Яков Моивеевич

Смерть
15.04.1914
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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