Петрова (Горохова) Мария
Место рождениябазарно-карабулакский район село большой содом
Дата рождения01.05.1887
Дата смерти18.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1887
Отец: Горохов Василий
Мать: Горохова Акулина
Рождение ребёнка
02.02.1931
Рождение ребёнка
15.07.1934
Рождение ребёнка
11.02.1937
Смерть
18.08.1994