Петрова (Горохова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Горохова) Мария

Место рождения

базарно-карабулакский район село большой содом

Дата рождения

01.05.1887

Дата смерти

18.08.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1887

Отец: Горохов Василий

Мать: Горохова Акулина

Рождение ребёнка
02.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Григорий Яковлевич

Смерть
18.08.1994

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