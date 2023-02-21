Бакунина Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакунина Вера Михайловна

Место рождения

Разуваев

Дата рождения

26.02.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Разуваев
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