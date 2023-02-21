Leux Heinrich Adolf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leux Heinrich Adolf

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Leux Johann Carl

Мать: Anna Sophie

Смерть
1857
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