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Leux Heinrich Adolf
Leux Heinrich Adolf
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
1857
Пол
Мужской
Отец
Leux Johann Carl
1777 г.р.
Мать
(Balzer) Anna Sophie
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Leux Johann Carl
Мать:
Anna Sophie
Смерть
1857
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