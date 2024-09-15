Грузьев Савва Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузьев Савва Леонтьевич

Место рождения

Ставчаны, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ставчаны, Хмельницька область
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Рождение ребёнка
1910

Сын: Грузьев Галактион Саввович

Мать ребёнка: ?

Ставчаны, Хмельницька область
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Ставчаны, Хмельницька область
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Смерть
Неизвестно

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