Грузьев Савва Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1910
Сын: Грузьев Галактион Саввович
Мать ребёнка: ?
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно