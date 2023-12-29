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Селивонова Домникия Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1907

Муж: Селивонов Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
30.11.1907 ст.

Дочь: Гузей (Селивонова) Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: Селивонов Кирилл Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
В метрической книге в записи о рождении сделано две приписки: «Свидетельство на гербовой бумаге получено 2\\II - 1937 г.» с подписью - «Гузей» «Выдана справка о рождении №244 1 \\ XII - 1966 г.»
Восприемник
17.08.1911 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Наталья Федоровна Селивонова
Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.

Дочь: (Селивонова) Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Селивонов Кирилл Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Восприемник
25.06.1914 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Евфросиния Федоровна Селивонова
Рождение ребёнка
02.12.1918

Дочь: (Селивонова) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Селивонов Кирилл Андреевич

В метрической книге в запись о рождении внесены изменения под датой рождения и крещения: «13\\15 \\XII»
Смерть
Неизвестно

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