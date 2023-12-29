Селивонова Домникия Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
30.11.1907 ст.
Дочь: Гузей (Селивонова) Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: Селивонов Кирилл Андреевич
В метрической книге в записи о рождении сделано две приписки: «Свидетельство на гербовой бумаге получено 2\\II - 1937 г.» с подписью - «Гузей» «Выдана справка о рождении №244 1 \\ XII - 1966 г.»
Восприемник
17.08.1911 ст.
Наталья Федоровна Селивонова
Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.
Дочь: (Селивонова) Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Селивонов Кирилл Андреевич
Восприемник
25.06.1914 ст.
Евфросиния Федоровна Селивонова
Рождение ребёнка
02.12.1918
Дочь: (Селивонова) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Селивонов Кирилл Андреевич
В метрической книге в запись о рождении внесены изменения под датой рождения и крещения: «13\\15 \\XII»
Смерть
Неизвестно