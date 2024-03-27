Куцбах Андрей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцбах Андрей Ильич

Место рождения

Краснодарский край

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
02.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ишимбай, БАССР
Смерть
Неизвестно
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