Куцбах Андрей Ильич
Место рожденияКраснодарский край
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
02.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ишимбай, БАССР
Смерть
Неизвестно