Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова Около 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Костюченко (Костюк) Павел Павлов

Мать: Костюк Мария Климова

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
12.11.1828

Муж: Бобровник Прохор Максимов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
17.05.1849

Сын: Бобровник Петр Прохорович

Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
11.11.1851

Дочь: Бобровник (Бобровник) Стефанида

Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бобровник Феодор Прохорович

Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов

Рождение ребёнка
09.06.1857

Сын: Бобровник Кирилл Прохорович

Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бобровник (Бобровник) Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Бобровник (Бобровник) Анна Прохорова

Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов

Малин, Житомирська область
Смерть
1866
Рождение ребёнка
12.08.1959

Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Прохорова

Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов

Малин, Житомирська область

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