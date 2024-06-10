Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
12.11.1828
Рождение ребёнка
17.05.1849
Сын: Бобровник Петр Прохорович
Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов
Рождение ребёнка
11.11.1851
Дочь: Бобровник (Бобровник) Стефанида
Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бобровник Феодор Прохорович
Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов
Рождение ребёнка
09.06.1857
Сын: Бобровник Кирилл Прохорович
Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бобровник (Бобровник) Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Бобровник (Бобровник) Анна Прохорова
Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов
Смерть
1866
Рождение ребёнка
12.08.1959
Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Прохорова
Отец ребёнка: Бобровник Прохор Максимов