Солодовников (Куттубаев) Калайкас Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Куттубаев) Калайкас Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1963

Дата смерти

07.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
19.09.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Владимир Андреевич

Смерть
07.02.2010

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