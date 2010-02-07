Солодовников (Куттубаев) Калайкас Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1963
Дата смерти07.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Владимир Андреевич
Смерть
07.02.2010