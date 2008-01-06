Гальянов Александр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальянов Александр Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1963

Дата смерти

06.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.01.2008
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