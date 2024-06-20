Давыдова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1876 ст.
Дочь: Давыдова Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич
Рождение ребёнка
30.08.1883 ст.
Дочь: Давыдова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.
Сын: Давыдов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич
Рождение ребёнка
07.10.1887 ст.
Дочь: Давыдов Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич
Рождение ребёнка
12.07.1889 ст.
Сын: Давыдов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич
Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.
Дочь: Давыдова Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич
Рождение ребёнка
24.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич
Рождение ребёнка
02.11.1892 ст.
Дочь: Давыдова Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич
Рождение ребёнка
10.02.1895 ст.
Дочь: Давыдова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич
Смерть
Неизвестно