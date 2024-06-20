Давыдова Анна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Григорий Киреевич

Рождение ребёнка
23.12.1876 ст.

Дочь: Давыдова Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1883 ст.

Дочь: Давыдова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.

Сын: Давыдов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1887 ст.

Дочь: Давыдов Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1889 ст.

Сын: Давыдов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.

Дочь: Давыдова Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1891 ст.

Сын: Давыдов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1892 ст.

Дочь: Давыдова Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1895 ст.

Дочь: Давыдова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Киреевич

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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