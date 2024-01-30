Ненилин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненилин Иван Николаевич

Место рождения

Нижне-Логиново

Дата рождения

04.04.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюхина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ненилина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Матюхина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Ненилина Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Матюхина Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно

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