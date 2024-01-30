Ненилин Иван Николаевич
Место рожденияНижне-Логиново
Дата рождения04.04.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ненилина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Матюхина Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Ненилина Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Матюхина Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно