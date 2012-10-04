Самитов Харис Гарифзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самитов Харис Гарифзянович

Место рождения

Каратун Апастовский район Татарская АССР

Дата рождения

29.06.1949

Дата смерти

04.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1949

Отец: Самитов Гарифзян Юсупович

Мать: Зяйтюня

Каратун Апастовский район Татарская АССР
Рождение ребёнка
19.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

3541866
Смерть
04.10.2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
В Родном селе
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