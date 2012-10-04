Самитов Харис Гарифзянович
Место рожденияКаратун Апастовский район Татарская АССР
Дата рождения29.06.1949
Дата смерти04.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1949
Отец: Самитов Гарифзян Юсупович
Мать: Зяйтюня
Каратун Апастовский район Татарская АССР
Рождение ребёнка
19.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
3541866
Смерть
04.10.2012
Похороны
Неизвестно
В Родном селе