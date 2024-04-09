Мавляу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавляу

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калимуллина Сауда Гиниятовна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Сакина Маулявовна

Мать ребёнка: Калимуллина Сауда Гиниятовна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Минниса Маулявовна

Мать ребёнка: Калимуллина Сауда Гиниятовна

Смерть
Неизвестно

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