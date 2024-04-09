Мавляу
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Сакина Маулявовна
Мать ребёнка: Калимуллина Сауда Гиниятовна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Минниса Маулявовна
Мать ребёнка: Калимуллина Сауда Гиниятовна
Смерть
Неизвестно