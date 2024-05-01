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Субботин Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Субботин Димитрий Федорович

Мать: Субботина (Подшивалова) Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Иван Никитич

Мать ребёнка: Субботина Харитиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Владимир Никитич

Мать ребёнка: Субботина Харитиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Субботина) Зинаида Никитична

Мать ребёнка: Субботина Харитиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Субботина) Антонина Никитична

Мать ребёнка: Субботина Харитиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Субботина) Нина Никитична

Мать ребёнка: Субботина Харитиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Харитиния

Рождение ребёнка
19.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Харитиния

Смерть
1976

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