Субботин Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Субботина Харитиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Владимир Никитич
Мать ребёнка: Субботина Харитиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Субботина) Зинаида Никитична
Мать ребёнка: Субботина Харитиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Субботина) Антонина Никитична
Мать ребёнка: Субботина Харитиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Субботина) Нина Никитична
Мать ребёнка: Субботина Харитиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Харитиния
Рождение ребёнка
19.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Харитиния
Смерть
1976