Белоглазкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазкин Михаил

Место рождения

Сеножать, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Сеножать, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темнова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Белоглазкина Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазкина Агафья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Отв. исполнитель по тарифам и договорам ВУРТа
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горький
Смерть
1933
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