Белоглазкин Михаил
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темнова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Белоглазкина Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Отв. исполнитель по тарифам и договорам ВУРТа
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горький
Смерть
1933