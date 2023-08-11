Колчин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчина Татьяна Александрович
Мать ребёнка: Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно