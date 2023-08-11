Колчин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дудёнкова (Колчина) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колчина Татьяна Александрович

Мать ребёнка: Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна

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