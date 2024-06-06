Белоусов Антон Яковлев
Место рожденияАлександрийский уезд, Херсонская губерния
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Белоус Яков
Мать: не указана
Александрийский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоус Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Белоус Спиридон Антонович
Мать ребёнка: Белоус Ефросинья Иванова
Александрийский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Белоус Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Белоус Фекла Антонова
Мать ребёнка: Белоус Ефросинья Иванова
Пресновка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область