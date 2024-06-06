Белоусов Антон Яковлев 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусов Антон Яковлев

Белоусов Антон Яковлев

Место рождения

Александрийский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Белоус Яков

Мать: не указана

Александрийский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоус Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Белоус Спиридон Антонович

Мать ребёнка: Белоус Ефросинья Иванова

Александрийский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Белоус Андрей Антонов

Мать ребёнка: Белоус Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Белоус Фекла Антонова

Мать ребёнка: Белоус Ефросинья Иванова

Пресновка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.