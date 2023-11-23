неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петров
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чистяков Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Чистяков Василий Алексеевич (1781 — ?) Родился в семье пономаря села Нажерова Ростовского уезда Алексея Петровича. Дьякон Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда. Впоследствии рукоположен в... Показать все
Рождение ребёнка
1793
Сын: Чистяков Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Смерть
Неизвестно