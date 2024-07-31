Стародубцева Фиона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцева Фиона Федоровна

Стародубцева Фиона Федоровна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Андрей

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Стародубцева) Ульяна

Отец ребёнка: Стародубцев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Стародубцев Митрофан

Отец ребёнка: Стародубцев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.