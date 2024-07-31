Стародубцева Фиона Федоровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Андрей
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Стародубцева) Ульяна
Отец ребёнка: Стародубцев Андрей
Рождение ребёнка
1856
Сын: Стародубцев Митрофан
Отец ребёнка: Стародубцев Андрей
Смерть
Неизвестно