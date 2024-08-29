Сладков Юрий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1941
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941
Отец: Сладков Фрол Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1988