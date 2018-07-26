Смирнов Денис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Денис Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.01.1984

Дата смерти

26.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1984

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.2018

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