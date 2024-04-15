Чубарова Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубарова Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Чубаров Василий Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.12.1908 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Чубаров Василий Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаров Василий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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