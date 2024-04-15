Чубарова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Чубаров Василий Семенович
Рождение ребёнка
21.12.1908 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Чубаров Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно