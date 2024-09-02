Колесников Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Николай Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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