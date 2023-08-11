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Неяглов Михаил Иванович

Место рождения

Троицкое-Голенищево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Троицкое-Голенищево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Ранение
26.09.1917
рядовой, 324-й пехотный Клязминский полк РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), Ящик 2485-Н
Смерть
Неизвестно

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