Неяглов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Ранение
26.09.1917
рядовой, 324-й пехотный Клязминский полк РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), Ящик 2485-Н
Смерть
Неизвестно